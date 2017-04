Jesper (30) uit Hurdegaryp wereldberoemd in Georgië

De vakantiereis naar Georgië van Jesper Zwart uit Hurdegaryp verliep heel anders dan gepland. De Fries (30) kwam zonder dat hij het in de gaten had als 6 miljoenste toerist het land binnen. Hij was in Georgie om bij een vriendin op bezoek te gaan, maar kreeg een volledig ander programma. Op het vliegveld van Tiblisi werd hij feestelijk ingehaald. Hij belandde aansluitend in een achtbaan van gekke gebeurtenissen, zoals een ontmoeting en diner met de premier van het land.

Jesper is nu continu op pad in Georgië, van radio-interview naar fotoshoot. Een week lang kreeg hij op uitnodiging van de autoriteiten de hoogtepunten van het land te zien in de meest luxe oorden. Jesper mocht wijnproeven in Kakheti, oftewel het Toscane van Georgie' en stond op de lange latten in een pas geopend skiresort.

Het filmpje dat van Jesper en de zeer hartelijke ontvangst is gemaakt is inmiddels al meer dan 2 miljoen keer bekeken:

De 30-jarige Fries is daardoor inmiddels een bekend gezicht in Georgië. Vanwege die bekendheid is hij ook uitgenodigd om mee te doen aan de Georgische versie van 'Dancing with the stars'. Omdat Jesper toch nog op zoek was naar een nieuw doel in zijn leven heeft hij die uitgaging aangenomen en is hij nu deelnemer aan dat programma. Hierdoor is hij nog bekender geworden en gaat hij inmiddels als een echte celebrity in Georgië door het leven.