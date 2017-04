Friese gebouwen van Lego in Gronings museum

Er wordt een Lego-model gebouwd van de Terschellinger vuurtoren Brandaris. Dat moet komen in het LEGiO-museum in het Groningse Grootegast. Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker is daar al te zien, evenals De Waag van Leeuwarden en een rij huizen uit Dokkum. De gemeente Terschelling en Rijkswaterstaat zullen de bouw van het Brandaris-model financieel steunen.

In de modelstad waren eerst vooral gebouwen uit de provincie Groningen te bekijken, zoals de Martinitoren, het stadhuis en het station van Groningen, maar de bouwers vonden dat er ook kenmerkende Friese gebouwen in moesten.