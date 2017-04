De Vries wil over twee jaar naast Verstappen rijden in F1

In de schaduw van Max Verstappen maakt de 22-jarige Nyck de Vries uit Sneek dit weekeinde zijn debuut in de Formule 2, de raceklasse net onder de Formule 1. Dat meldt de NOS. De Vries staat al een paar jaar onder contract bij het Formule 1-team van McLaren en hij is ondergebracht bij het Italiaanse team Rapax. Het moet zijn springplank worden naar de koningsklasse van de autosport.

Verstappen debuteerde op zijn zeventiende in de Formule 1. De Vries zat op die leeftijd ook al tegen de F1 aan, maar hij vindt het niet jammer dat het bij hem wat langer duurt. "Ik kan me voorstellen dat mensen vinden dat het bij mij een beetje lang duurt, maar dat zegt in mijn ogen weinig", zo zegt De Vries in het interview met de NOS.

"Iedereen bewandelt een ander pad en soms gebeuren er dingen waar je niets aan kunt doen. Ik had de pech dat het Formule Renault 3.5 kampioenschap kwam te vervallen. Dat gebeurde precies in het jaar dat ik het had kunnen winnen. Als alles mee had gezeten was ik vorig jaar al klaar geweest voor de Formule 1 en was ik nu misschien al reservecoureur geweest. Maar daar doe je niks aan. Ik ben nu heel blij met deze kans in de Formule 2. Die ga ik proberen te grijpen."