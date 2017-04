"Doe de vlag uit op Friese bevrijdingsdag"

Het is vandaag exact 72 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd van de Duitse bezetter. Althans het grootste deel, want in het zuidwesten was nog veel verzet en de eilanden werden pas veel later bevrijd. Het waren de Canadezen die Leeuwarden rond het middaguur binnenreden. En daarmee was het grootste deel van het Duitse verzet gebroken. Daarom is 15 april gekozen tot Friese bevrijdingsdag.

De Friese vlag mag dus uit, maar dat wordt weinig gedaan. Volgens conservator Hans Groeneweg van het Verzetsmuseum in Leeuwarden komt dat doordat er zoveel verschillende bevrijdingsdata zijn. Bovendien heet de landelijke bevrijdingsdag op 5 mei die functie overgenomen. Ook al waren niet alle plaatsen in Fryslân al bevrijd op 15 april, toch is het volgens Groeneweg belangrijk dat mensen vandaag de Friese vlag uit doen. "Het zou wel mooi zijn als mensen dat doen. Het geeft wel aan dat je herinnert dat het toch een belangrijke dag is voor de provincie."

Groeneweg vindt dat mensen helemaal niet hoeven te wachten op de landelijke herdenking. "Ik vind het wel goed dat je op meerdere momenten de oorlog kunt herinneren en niet alleen op 4 mei met dodenherdenking en op 5 mei met nationale bevrijdingsdag. Maar dat je ook als provincie terugdenkt aan de tijd die de provincie heeft meegemaakt in oorlogstijd."