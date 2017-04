Inbrekerspaar rijdt in op politieagent in Heerenveen

Een politieagent kon vrijdagnacht in Heerenveen nog maar net aan de kant springen toen twee mensen in een auto met opzet tegen hem aan probeerden te rijden. De agent liep in zijn vrije tijd bij een sloopwoning langs. Daar zag hij een vrouw in een auto zitten en een man met een tas kwam net de woning uit. De politieagent wist dat er bij die woning eerder koper was gestolen. Hij liet zijn politielegitimatiebewijs zien. De man sprong in de auto en het tweetal vluchtte. Daarbij werd de agent bijna aangereden. Zijn collega's hebben het stel later aangehouden.

In de auto vonden ze een tas met inbrekersgereedschap. De 42-jarige vrouw en de 35-jarige man zitten nog vast. Ze komen beiden uit Heerenveen. Ze worden verdacht van poging tot doodslag en poging tot diefstal.