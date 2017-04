Profcontract voor Cambuurspeler Daan Boerlage

Middenvelder Daan Boerlage heeft vrijdag zijn eerste profcontract getekend bij Sportclub Cambuur. Het 19-jarige talent zal de komende twee jaar in het shirt van de Leeuwarders spelen. Het contract heeft ook nog een optie voor een derde jaar. Boerlage kwam vorige zomer over van AZ, om bij de beloften van Cambuur te spelen. Daar maakte hij zoveel indruk dat hij in januari zijn debuut voo het eerste elftal mocht maken in de wedstrijd tegen FC Dordrecht.

Technisch direkteur Gerald van den Belt is in zijn nopjes met het talent: "Daan traint al een aantal maanden mee met het eerste en laat daar zien een heel hoog niveau te kunnen halen. Bovendien zie je hem ook echt beter worden en gezien zijn leeftijd zit daar nog veel rek in. Hij heeft deze beloning wat dat betreft ook helemaal zelf afgedwongen en is daarmee een prachtig voorbeeld voor iedereen in de beloften en jeugdopleiding."