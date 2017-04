Agente vervolgd voor wilde achtervolging Friese kweker

De politie van Rotterdam is een intern onderzoek begonnen naar een politieagente die in 2015 een Friese fruitbomenkweker achtervolgde. Dat meldt het AD. De Fries hield zich niet aan de verkeersregels. De agente zag dat en zette in haar privéauto de achtervolging in. Haar kinderen zaten ook in de auto. Haar partner, die helemaal niet bij de politie werk, vorderde een andere auto en reed er ook achteraan.

De bomenkweker zou erg geschrokken zijn toen hij ineens werd achtervolgd. Hij probeerde de auto's af te schudden, zei zijn advocaat. Daarbij zouden alledrie de auto's bij de gesloten slagbomen van een spoorwegovergang langs zijn gereden. De bomenkweker had eerder aangifte gedaan tegen de politieagente, maar die werd geseponeerd door het Openbaar Ministerie. Na een klachtenprocedure bepaalde het Hof in Arnhem dat de vrouw toch moet worden vervolgd. De politie wilde niet reageren, omdat de zaak nog bij de rechter ligt.