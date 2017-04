SC Cambuur is 'aardig onderweg' na winst op Telstar

Topscorer van SC Cambuur Sander van de Streek is blij met de 5-1 overwinning vrijdagavond op Telstar. Toch zit die ene bal die voor Telstar in de tweede helft het doel van Harm Zeinstra inging, hem niet lekker. "In de tweede helft waren wij vele malen sterker en dan baal je als team wel dat je er nog eentje tegen krijgt. Je speelt toch om de nul te houden en om Harm te helpen in de goal", aldus Van de Streek. Ook trainer Sipke Hulshoff baalde ervan. "Het is wel even een momentje om in de nabespreking terug te halen."

Van de Streek opende al na acht minuten de score voor de Leeuwarders en daarna duurde het lang voordat een kans benut werd. Pas in de 45e minuut zette Tissoudali de 2-0 op het bord. "We creëerden wel veel kansen, maar helaas scoorden we die dan niet", zo zegt Van de Streek. "Tarik had er al een aantal gemist en daar baalde hij zelf ook verschrikkelijk van, maar daarna schiet hij wel die 2-0 goed binnen."

Cambuur wil graag de vierde periode pakken, daarin staan ze nu bovenaan. Over het hele seizoen gezien, staan de Leeuwarders op de derde plaats met 62 punten uit 34 wedstrijden, achter VVV en Jong Ajax en voor De Graafschap. "Op doelsaldo staan wij behoorlijk boven De Graafschap", zegt Hulshoff. "Jong Ajax staat er nog tussen, maar wij zullen er alles aan doen om die in te halen. Mocht dat niet gebeuren dan willen wij in elk gefal fictief tweede worden achter VVV. Dus wij zijn aardig onderweg."