Galavoorstelling SC Cambuur tegen Telstar

Sportclub Cambuur maakte vrijdagavond in het eigen Cambuurstadion geen fouten tegen de nummer 15 in de Jupiler League. Tegen Telstar uit Velsen-Zuid werd het 5-1.

Cambuur begon de wedstrijd goed, en al in de derde minuut kregen de Leeuwarders een goede kans om de 1-0 tegen de touwen te knallen. Het schot van Tissoudali ging echter naast het doel. Toch hoefden de fans in Leeuwarden niet lang op een doelpunt te wachten. In de achtste minuut kon Van de Streek een prachtige steekbal van Monteiro het doel van Telstar werken. Meteen daarna kreeg Van deelen een grote kans om de 2-0 te maken, maar zijn schot ging net voorlangs.

Tissoudali

Telstar liet pas in de twaalfde minuut voor het eerst van zich horen. Vanaf de rand van het zestienmetergebied eindigde een schot van Knol een meter naast de goal van Cambuur. Daarna waren er kleine kansen voor beide ploegen. Pas in de 45e minuut, net voor de rust, kwam Tissoudali alleen op de keeper van Telstar af en schoot er de 2-0 binnen.

Penalty

In de tweede helft werd Cambuur feller en kregen de Leeuwarders ook goeie kansen. De 3-0 kwam echter niet door een soepele aanval, maar een handsbal in de 16 die voor Cambuur een strafschop opleverde. Een cadeautje voor penaltyspecialist Bakker, die dan ook niet miste.

Cambuur dominant

Cambuur had hiermee de wedstrijd volledig in de hand. Zo nu en dan was er zelfs sprake van een galavoorstelling. Monteiro leek in de 71e minuut de 4-0 binnen te tikken, maar de middenvelder stond buitenspel. In erg matige wedstrijd voor Telstar werd nog minder toen in de 79e minuut Ajnane per brancard moest worden afgevoerd. Meteen daarna maakte Houtkoop de 4-0.

De tien man van Telstar redden in de slotminuten de eer door de score op 4-1 te bringen. Net voor het sluitsignaal in de extra tijd zette Martijn Barto de eindstand van 5-1 op het scorebord.