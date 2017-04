Tweelingbroers moeten uitelkaar om misdaden te voorkomen

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag twee jaar cel een een jaar onder voorbehoud geëist tegen een man uit Drachten. De man wordt samen met zijn tweelingbroer verdacht van een gewelddadige overval op een woning in Opende. De twee mannen hebben toegegeven dat ze de overval hebben gepleegd. Ze zochten een partij wiet en werden verrast door de bewoonster van het huis. Het verhaal van het slachtoffer is helemaal anders. De mannen zeggen dat ze amper geweld gebruikten, terwijl de bewoonster spreekt van bedreiging en een harde aanpak. De vrouw is na de overval naar het ziekenhuis gebracht en heeft een posttraumatische stress-stoornis. De broers hebben niks gevonden.

Het is niet voor het eerst dat de verdachten in aanraking komen met de politie. In een eerdere zaak hadden de Drachtster broers een chauffeur in een bestelwagen klemgereden en mishandeld. Dat was in juli vorig jaar. Een paar weken daarvoor vernielden ze huisraad en keramiek bij een ruzie met hun moeder. De reclassering wil een contactverbod omdat de broers elkaar negatief beinvloeden. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.