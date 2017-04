Werkstraf van 120 uur geëist wegens aanranden meisje

Tegen een 22-jarige man uit Harlingen is vrijdag een werkstraf van 120 uur geëist voor het aanranden van een minderjarig meisje. De man was groepsleider bij de waterscouting Caspar di Robles in Harlingen. Het meisje had het tijdens scoutingcamp koud en was in de ochten bij de Harlinger in de slaapzak gekropen. De man zei in de rechtbank dat hij hiervan in de war raakte. Hij heeft het meisje daarna onzedelijk betast. Dit vertelde het slachtoffer aan haar moeder toen die haar weer ophaalde van het kamp.

De verdachte is meteen daarop geschorst door de scouting. De ouders vonden dit eerst wel genoeg, maar de officier van justitie was het hier niet mee eens. Hij liet de ouders weten dat wanneer zij geen aangifte zouden doen, hijzelf zou overgaan tot vervolging.

Grote impact

Uteindelijk bleek dat de gebeurtenis een grote impact heeft gehad op zowel het meisje als haar ouders. De vader van het meisje las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor waarin hij aangaf dat de impact groot is geweest. Het meisje heeft hulo gekregen van jeugdhulpverlening.

Behandeling verdachte

De verdachte heeft zelf ook hulpo gezocht, en is daarbij behandeld bij de GGZ. Toch kon de officier niet worden overtuigd dat de man beter was. Hij eiste daarom dat de verdachte nog een andere behandeling krijgt, en dat hij onder toezicht van de reclassering komt.

Ook eiste het Openbaar Ministerie dat de verdachte het slachtoffer 2.500 euro smartengeld betaald. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.