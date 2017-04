Een 28-jarige motorrijder uit Drachten moest vrijdagochtend zijn rijbewijs inleveren omdat hij veel te snel over de Zuiderhogeweg en de Tussendiepen in zijn woonplaats reed. Volgens de politie had de man snelheden tot 117 kilometer per uur op de teller staan. Op deze wegen is 50 km p/u echter de limiet.

De motor van de man is ook in beslag genomen. Hij heeft een proces-verbaal gekregen.