It Koartling in Buitenpost krijgt geld voor grote renovatie

Sociaal cultureel centrum It Koartling in Buitenpost krijgt geld van het VSB fonds en het Iepen Mienskipsfonds van de provincie Fryslân. Het gaat in totaal om 35.000 euro voor een grote renovatie. Door het intensieve gebriuk van het centrum komen de beperkingen van het gebouw steeds meer naar voren.

De 'organische groei' van het gebouw heeft er volgens het bestuur namelijk niet altijd voor gezorgd dat voor de beste oplossing is gekozen. Zo is er een groot tekort aan bergruimte, zijn de toiletten toe aan een grote opknapbeurt en is er geen kantoorruimte.

It Koartling wordt gerbuikt door een groot aantal organisaties. Het culturele centrum zal zelf 60.000 euro inleggen voor de opknapbeurt. Daarnaast is er hoop dat er ook nog geld van het Oranje Fonds komt en wordt er een actie opgezet om particuliere steun uit het dorp op gang te krijgen.