''Goede Vrijdag? Dat is Hemelvaart toch? Nee, Pasen!''

Het is vandaag Goede Vrijdag. Terwijl Leeuwarden nog bijkomt van The Passion, hebben veel kerken vrijdag de deuren geopend. Maar waarom ook al weer? Wat is Goede Vrijdag en wat betekend het voor ons? We vroegen het vrijdagmorgen op de Leeuwarder vrijdagsmarkt en kregen een verscheidenheid aan reacties. Zo vertelde een studente dat ze meezingt in de Matthëus Passion, maar dat het verhaal zelf haar niks zegt. Anderen wisten amper wat het was. ''Goede Vrijdag? Ja, dat is Hemelvaart nee, nee Pasen.''

Ook vertelde een mevrouw dat het veel voor haar betekent dat Christus aan het kruis is gestorven. "Als ik dat geloof niet had, was het wel karig voor mij." De bloemenman twijfelt. "Er gebeuren tegenwoordig zoveel dingen waarvan ik den, verdikke waarom laat Hij dit nu gebeuren? Hij heeft het toch in de hand?" De meesten zaten er verder niet zo mee. "het is gewoon een lekker lang vrij weekend, wat uitslapen en bruin worden, heerlijk!"