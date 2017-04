Gratis zonnepanelen voor bijna 2.000 huurders in Harlingen

Bijna 2.000 huurders in Harlingen krijgen gratis zonnepanelen op het dak. Komende woensdag begint installatiebedrijf Mensonides met de plaatsing op woningen van De Bouwvereniging in Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Opvallend is dat het de huurders niets kost; de huur gaat niet echt omhoog en het voordeel van lagere energielasten is voor huurders zelf.

Veel huurders maakten vrijdag gebruik van de mogelijkheid om op een informatiebijeenkomst vragen te stellen. Die waren voornamelijk praktisch van aard, want eigenlijk is iedereen blij met dit project,

Voor De Bouwvereniging is plaatsing van de panelen een belangrijke stap om de woningen op termijn naar energielabel A te krijgen en de huurlasten laag te houden.