VIDEO: Wie wordt de nieuwe trainer van SC Cambuur?

Voor de zoveelste keer moet SC Cambuur op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. het speculeren over wie dit zal worden, is weer begonnen. Sportjournalisten Geert van Tuinen, Gerard Bis en Jaap Stalenburg zetten de mogelijke kanshebbers vrijdagmiddag op een rijtje in Fryslân Hjoed.

Donderdag werd bekend dat Sipke Hulshoff de komende twe seizoenen weer assistent-trainer wordt en dat de club dus op zoek gaat naar een hoofdtrainer. In een eerder stadium besloot Arne Slot al dat hij de de overstap maakt naar AZ. Hij wordt in Alkmaar assistrnt-trainer.