Schaars in de basis; St. Juste en Van Aken onzeker voor Ajax

Stijn Schaars staat waarschijnlijk zondag in de basis in het duel tegen Ajax. De middenvelder viel de laatste twee weken in, maar traint weer zo goed als volledig mee. Het is wel onzeker of Jeremiah St. Juste en Joost van Aken kunnen spelen. De twee twee centrale verdedigers trainden vrijdag beide niet mee. Of St. Juste (knie) kan meedoen, wordt zaterdag of zelfs zondag pas bepaald. Jurgen Streppel was vrijdag door privé-omstandigheden niet bij de training.

Ajax moet het doen zonder oud-Heerenveenspeler Daley Sinkgraven. Sinkgraven raakte geblesseerd aan zijn knie in de wedstrijd van donderdag tegen Schalke 04. Zijn plaats wordt waarschijnlijk ingenomen door Matthijs de Ligt. Kasper Dolberg is nog steeds een vraagteken.