De Fryske Marren zet alle grafstenen op de foto

De gemeente De Fryske Marren zal de komende maanden foto's maken van alle grafstenen op de veertien gemeentelijke begraafplaatsen. Dit wordt gedaan omdat de administratie nu nog voor een groot deel alleen op papier staat. De gemeente wil dit graag digitaliseren en overzichtelijk maken.

In april wordt begonnen met fotograferen. Hoeveel tijd de werkzaamheden in beslag nemen is nog niet bekend en hangt grotendeels van het weer af. De verwachting is dat er zeker tot het einde van 2017 foto's gemaakt worden op de begraafplaatsen.