Zeven Friese molens stilgezet vanwege mankementen

Zeven Friese molens zijn door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stilgezet. Er bestaat namelijk gevaar dat de wieken van de molen losschieten. De zeven getroffen m olens hebben allemaal zogenaamde deelbare molenroeden. Uit onderzoek blijkt dat er wat mis is met de boutverbindingen van deze roeden, waardoor onzeker is of de wieken wel goed blijven vastzitten.

Het gaat om De Olifant in Burdaard, Windlust in Burum, De Puollen in Dronryp, De Rietvink in Nieuwetrijne, De Steenhuistermolen in Stiens, de Beabuorter Molen in Tjerkwerd en de Wijnzermolen in Wyns.

Oplossing

De Rijksdienst doet onderzoek en denkt na over een oplossing voor het probleem. Op dit moment liggen er twee voorstellen om de problemen te verhelpen. De eerste is door de risicovolle roeden te vervangen door een oud model. De andere optie is het herstellen van de roeden.

Er wordt door de Rijksdienst hard gewerkt om nog voor de nationale molendagen van 13 en 14 mei een oplossing te hebben gevonden.. Met de eigenaren is afgesproken dat de molens tot die tijd stil blijven staan.