Slachtemaraton 2018: twee dagen en 84 kilometer

De extra ingelaste Slachtemaraton van 2018 wordt niet in een maar in twee dagen gelopen. De afstand is dan twee keer 42 kilometer en er kunnen maximaal 10.000 mensen aan meedoen. Na de eerste dag kunnen de deelnemers overnachten in zogenaamde 'slaapdorpen' waar festivals gehouden worden. Het gaat om Easterein, Wommels, Kûbaard, Tritzum en Tzum.

In plaats van langs de dorpen, is de route voor de komende editie veranderd, want deze loopt door de dorpen. Dat is de reden dat er voor de marathon twee dagen zijn uitgetrokken. De start is in Raerd.