Zangeres Elske DeWall staat op dit moment op nummer één in iTunes, de webwinkel waar mensen muziek kunnen downloaden. Het nummer 'Heb het leven lief' wordt momenteel vaker gedownload dan 'The shape of you' van Ed Sheeran. Ook de andere nummers die Elske donderdag bij The Passion zong, staan in de top honderd van van iTunes.

Daarnaast is Elske trending topic op Google. Dat betekent dat veel mensen op Google naar informatie over haar zoeken.