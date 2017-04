Monniken op Schiermonnikoog zoeken andere plek voor klooster

De monniken op Schiermonnikoog gaan op het eiland op zoek naar een andere plek voor hun klooster. Zij willen de bestaande plannen niet doorzetten omdat er veel discussie onder de eilandbewoners ontstond. Abt Alberic zegt dat in het KRO-televisieprogramma Kruispunt, dat op paaszondag wordt uitgezonden.

De vier monniken kwamen eind 2015 naar Schiermonnikoog nadat zij de abdij Sion in Diepenveen moesten verlaten. De monniken maakten plannen voor de nieuwbouw van een klooster op het eiland. De eilandbewoners kunnen zich niet vinden in die plannen. Daarom zoeken ze nu naar een andere locatie op het eiland.

De monniken zeggen in Kruispunt dat ze zich nog altijd welkom en thuis voelen op het eiland. "Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ik geef ons 95 procent kans om hier weer een plekje te vinden'', zegt broeder Jelke. De uitzending van Kruispunt is zondag te zien, om 22.15 uur op NPO2.