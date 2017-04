Na een geslaagde proef mag kroegbaas Jaap Prins uit Baard ook deze zomer de provinciale brug in het dorp bedienen. Vorig jaar heeft de provincie de brugbediening voor drie maanden overgedragen aan Prins. Dat is van beide kanten goed bevallen. De proef is een onderdeel van het project waarbij burgers provinciale taken overnemen.

De provincie wil dit project verder uitbreiden. Er komen proeven op het terrein van natuur en openbaar vervoer.