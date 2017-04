Leeuwarder politie pakt winkeldief en man met mes op

De politie heeft donderdagmiddag in Leeuwarden een vrouw van 26 opgepakt voor winkeldiefstal. Bij een winkel aan de Nieuwstad had ze kleding gestolen. Ze rende ermee naar buiten, maar een beveiliger kon haar tegenhouden en overdragen aan de politie. Bij het fouilleren vond de politie drugs en pepperspray. Er wordt proces-verbaal opgemaakt tegen de vrouw.

Een 42-jarige Leeuwarden is diezelfde middag aangehouden op de Stationsweg in zijn woonplaats. De man had een mes bij zich en wilde niet meewerken met de politie en is opgepakt. Het mes is in beslag genomen en de man krijgt een boete.

Een man van 36 uit Leeuwarden is vrijdagmorgen aangehouden, omdat hij zich vervelend gedroeg. Hij had gedronken en was in de war. Ook nadat hij gewaarschuwd was, bleef hij vervelend. Daarop is hij opgepakt. Hij heeft een boete gekregen voor het verstoren van de openbare orde.