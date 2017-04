Fryslâncard: gratis vervoer voor toeristen met OV-dagkaart

Toeristen die een nacht in het Friese merengebied of in het Drents-Friese Wold slapen, hoeven in dag lang niet te betalen voor bus of trein. Hotels, bed&breakfasts en campings delen vanaf zondag de zogenaamde Fryslâncard uit. Daarmee kkunnen toeristen gratis met het openbaar vervoer reizen. Het is een idee van de provincie Fryslân. Die hoopt dat meer toeristen hierdoor hun weg naar Fryslân zullen vinden. Daarnaast steunen ze het openbaar vervoer.

Het gaat eerst nog om een proef, als die slaagt, mogen in 2018 alle toeristen die een nacht in Frylân blijven gratis met de bus of de trein.