Minuut stilte voor slachtoffers van geweld in de zorg

Er wordt in zorginstellingen in het hele land om 12 uur een minuut stilte gehouden om stil te staan bij het overlijden van collega's die in het werk werden aangevallen door een cliënt. De oproep is een initiatief van vakbond NU'91. Concrete aanleiding is de dood van een 27-jarige vrouw in Hellevoetsluis, zij werd vorige week doodgestoken door een cliënt.

Het is een landelijk probleem, zorgmedewerkers zien dat niet alleen het verbale geweld toeneemt, maar dat cliënten ook steeds vaker gewelddadig worden. Met de minuut stilte willen ze daar meer aandacht voor vragen.