Elske DeWall: "Dit zal ik nooit van mijn leven vergeten"

"Het was zo'n ongelooflijke ervaring, ik zal dit nooit van mijn leven vergeten", zo zei zangeres Elske DeWall donderdagavond na afloop van The Passion. Het populaire paasspektakel werd opgevoerd in de binnenstad van Leeuwarden, voor het oog van 16.000 bezoekers en meer dan drie miljoen televisiekijkers. "Het was zo vet", vond Elske. "Er waren zoveel momenten die mij bij zullen blijven. Bijvoorbeeld het moment dat ik 'In nije dei' song, hjir yn Fryslân, dat is toch wel heel bijzonder."

''Heftig''

Elske DeWall bekleedde de rol van Maria in The Passion. Het hele evenement heeft veel indruk op haar gemaakt. "Met name het moment waarop het kruis binnenkwam. Of je nu in God gelooft of niet, dat was toch wel een heel indrukwekkend moment. Het had wat voorgoeds, heel definitief. Dat vond ik wel heftig."

''Dankbaar gevoel''

Ook Dwight Dissels, die de rol van Jezus speelde, is tevreden over hoe het donderdagavond allemaal verlopen is. ''Ik sta hier met een dankbaar gevoel'', zegt Dissels. ''Het is goed gegaan en we hebben met zijn allen iets moois neergezet. Ook Leeuwarden was heel erg mooi. Ik ben erg onder de indruk.''