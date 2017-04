In Sneek is vrijdagochtend een persoon gewondgeraakt na een brand in de tuin van een woning aan de Pripperstraat. Bij de brandweer kwam een melding binnen dat het zou gaan om een gasfles die mogelijk in de brand stond. Daarop kwam de brandweer met spoed ter plekke.

De brandweer heeft het brandje in de tuin van de woning uitgemaakt. De bewoner is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. het is niet bekend hoe het precies met hem is.