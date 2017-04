Ruim drie miljoen mensen zien The Passion op televisie

Ruim drie miljoen mensen hebben donderdagavond gekeken naar de live-uitzending van The Passion op NPO1. Dat zijn er net wat minder dan vorig jaar, toen 3,2 miljoen mensen achter de televisie zaten. Het Paasverhaal werd uitgezonden door de omroepen EO en KRO-NCRV. Zo'n 16.000 mensen waren op locatie aanwezig in Leeuwarden bij de zevende editie van The Passion. Het evenement is donderdag zonder problemen verlopen.

Directeur Arjan Lock van de EO was na afloop dankbaar voor de grote belangstelling voor The Passion. "Het is opnieuw gelukt om miljoenen mensen in aanraking te brengen met het bijzondere verhaal van Jezus en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij honderden kerken, buurthuizen en cafés gingen de deuren gisteravond open en werd gezamenlijk naar de uitzending gekeken. Meer dan ooit hebben we gemerkt dat het verhaal van Jezus mensen in het hart raakt."