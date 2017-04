Zuidersma: ''Dit blijft me nog heel lang bij''

''Ik ben heel trots en absoluut niet teleurgesteld.'' Dat zegt Aafke Zuidersma uit Twijzel nadat ze donderdagavond tweede werd op Liet Internation 2017, het songfestival van minderheidstalen. In het Noorse Kautokeino kreeg alleen de Samische Ella Marie Hætta Isaksen meer punten van de jury. Zuidersma: ''Natuurlijk had ik heel graag willen winnen, maar dat is niet zo en dat is ook niet erg. Het was een geweldig mooi avontuur.''

Aafke bracht op het podium het lied 'Minsk fan wearde'. ''Ik had toch wat meer zenuwen dan bij de generale repetities gistermiddag. Ik had het nog wel onder controle hoor, maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer. De intensie van het nummer is wel overgekomen en daar ben ik tevreden mee.''

''Blijft me nog lang bij''

Met haar tweede plaats op Liet International heeft Aafke Zuidersma zichzelf ook weer op de kaart gezet. Stiekem hoopt ze binnenkort op meer internationale avonturen, maar ze vindt de gezelligheid ook belangrijk. ''Ik heb een prachtige tijd gehad in Kautokeino, en het was heel gezellig met het team. Dat blijft mij nog heel lang bang.''