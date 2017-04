The Passion zonder problemen verlopen

The Passion is donderdag zonder problemen verlopen. Burgemeester Ferd Crone sprak na afloop van een ontspannen sfeer in de stad. "We zijn blij dat The Passion zo goed is verlopen. Er hing de hele dag een ontspannen sfeer in de stad. Voor Fryslân was de vertolking van 'In nije dei' door Elske DeWall één van de hoogtepunten. Dat was echt kippenvel! De hele cast heeft trouwens een prachtige vertolking van The Passion gegeven. Dit heeft binnen en buiten Fryslân de gemeenschap met elkaar verbonden."

Zo'n duizend mensen liepen achter het kruis aan op de route die ging via de Emmakade en Oostergrachtswal via de Blokhuispoort en het Fries Museum naar het Wilhelminaplein. Aan de route stonden duizenden mensen en op het plein stonden zo'n 12.000 mensen.

De beveiliging was erg te spreken over het alerte optreden van het publiek. Ze belden geregeld om mogelijk verdachte omstandigheden te melden. Die alertheid werd erg op prijs gesteld. Er waren geen incidenten.