Hoofdrol voor Leeuwarden in The Passion; Lof voor Elske

The Passion in Leeuwarden is afgelopen. De stad was in prachtige, mooi uitgelichte beelden te zien, met onder andere de Blokhuispoort, de tuin van de Waddenacademie, de muziekkoepel in de Prinsentuin en natuurlijk de Oldehove. Op een moment stond Roel van Velzen (als Judas) zelfs boven op het dak van het Fries Museum. Met name over het optreden van Elske DeWall waren mensen enthousiast en geraakt. En ook over het zingen in het Fries.

Het Wilhelminaplein stond bomvol met mensen, opvallend was dat er veel jongeren waren. Op het Oldehoofsterkerkhof, waar het tweede scherm stond om de uitzending te volgen, stonden niet veel mensen.

Veiligheidsteam geniet en let op! Enorme inzet, dank! pic.twitter.com/zqh1cjNdtX — ferd crone (@CroneFerd) April 13, 2017

Vooraf was er veel te doen om de veiligheid van het evenement. Met name na de aanslagen in London en Stockholm waren er zorgen. Zo werden vrachtwagens en betonblokken strategisch geplaatst om de veiligheid te garanderen. Voor zover bekend, waren er geen ongeregeldheden.