Aafke Zuidersma tweede op Liet Internationaal

Aafke Zuidersma heeft Liet Internationaal donderdagavond net niet gewonnen. De Samische Ella Marie Hætta Isaksen won het songfestival van minderheidstalen in het Noorse Kautokeino. Het was spannend bij de puntentelling, want de Friezin scoorde ook veel punten en eindigde uiteindelijk als tweede. Ze had 39 punten en de winnaar had 44 punten.

In de finale van Liet Internationaal heeft Aafke Zuidersma het heel goed gedaan. Als zevende moest de zingende kapster uit Twijzel het podium op. Ze was wel zenuwachtig, maar bracht haar lied 'In minsk fan wearde' vol overtuiging over bij het publiek en de jury.

Sami winner Liet. Aafke twadde. pic.twitter.com/yQ8qOXifVc — Karen Bies (@KarenBies) April 13, 2017

Aafke wacht op de uitslag, omringd door Sami pic.twitter.com/VqkSb7NUKp — Kirsten van Santen (@kirstenvsanten) April 13, 2017