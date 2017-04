The Passion is begonnen: plein staat bomvol met mensen

Remco Veldhuis, de verteller, heeft donderdag om 20.30 uur het begin van The Passion geopend met een welkom in het Fries: "It is trije dagen foar Peaske, wolkom by de 2017-edysje." Een bomvol Wilhelminaplein reageerde daarop met luid gejuig. "We zijn hier in het prachtige Leeuwarden, bekend van Mata Hari, de scheve toren." Hierna mocht iedereen roepen wat hij of zij kenmerkend vond aan Leeuwarden.

En toen begon het spektakel. Jezus kwam op het Leeuwarder skûtsje de Friese hoofdstad binnen. Ook het witte kruis is vanuit het Cambuurstadion begonnen aan de tocht. Elske DeWall zong 'In nije dei' van De Kast.