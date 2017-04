Vogelgriepmaatregels versoepeld

De maatregels om verspreiding van de vogelgriep tegen te gaan, zijn sinds donderdag een beetje versoepeld. Het verbod om op plaatsen te komen waar pluimvee gehouden werd, is opgeheven en bij het vervoer van de vogels hoeft geen klinisch onderzoek meer worden gedaan. De ophok- en afschermplicht en de andere verorderingen blijven geldig. De maatregels zijn ingesteld door het ministerie van Economische Zaken.

Volgens het ministerie is duidelijk geworden dat met name het risico van verspreiding tussen bedrijven onderling is afgenomen.