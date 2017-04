Foppe de Haan en Hans Vonk naar jeugd Ajax Cape Town

Foppe de Haan en Hans Vonk zullen samen aan de slag bij de jeugdopleiding van voetbalclub Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. Hans Vonk wordt hoofd van de jeugdopleiding, Foppe de Haan krijgt een meer overkoepelende rol. Ze waren al eerder samen actief voor Ajax Cape Town. Nu is het de bedoeling om het niveau van de jeugdopleiding te verbeteren, om het gehele niveau op te krikken.

Foppe de Haan is op dit moment actief als assistent-bondscoach van het Nederlands dameselftal. In augustus spelen die het Europees Kampioenschap in ons land. Daarna vliegt hij naar Afrika, waar hij tussen 2009 en 2011 coach was van Ajax Cape Town.

Boost

Volgens Hans Vonk is de rol van Foppe de Haan belangrijk: "Zijn kennis is cruciaal. Het feit dat hij zich gaat bemoeien met de zaken hier, is een echte boost voor Ajax Cape Town. Hij zal instructies geven aan jeugdtrainers, maar hij gaat zich ook bezighouden met de gemeenschappen. We willen ons niet alleen focussen op de club, maar ook onze relatie met andere clubs in Cape Town verbeteren."

Bij Ajax Cape Town is Stanley Menzo op dit moment eindverantwoordelijk voor het eerste elftal.