Samenwerking: verpleegkundestudenten eerder de praktijk in

Studenten verpleegkunde van mbo en hbo hoeven voortaan niet meer drie of vier jaar in de schoolbanken te zweten voordat ze aan een ziekenhuisbed komen te staan. NHL Hogeschool en het Friesland College hebben een samenwerkingsverband opgezet met het MCL ziekenhuis in Leeuwarden. De samenwerking moet een praktijkroute opleveren waarbij leerlingen in het ziekenhuis les krijgen, en meteen in de praktijk aan de slag kunnen met de lesstof.

Health Campus

De leerlingen zullen in deze praktijkroute 70 procent van de tijd op de werkvloer in het ziekenhuis zijn, 20 procent met begeleiding. En ze zullen maar 10 procent van de tijd in de klas met theorie bezig zijn. De samenwerking tussen de scholen en het ziekenhuis is de eerste stap naar een nieuw te vormen Health Campus. Dit moet een groot samenwerkingsplatform worden voor zorginstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven en verzekeringsinstanties. Dit om op deze manier de zorg in Fryslân naar een hoger niveau te tillen.