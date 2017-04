Studenten maken boek met tips voor nieuwkomers

Een koekje bij de koffie of een volledige maaltijd? Voor nieuwkomers in ons land kan dat een lastige kwestie zijn. Maar ook vragen zoals: is grasmaaien op zondag raar en hoe de meterstanden doorgegeven moeten worden, kunnen voor moeilijkheden zorgen.Studenten van de NHL en Stenden hebben daarvoor een praktijkhandboek gemaakt. Asielzoekers krijgen daarmee praktische aanwijzingen om makkelijker in ons land te kunnen integreren. Het eerste boek wordt overhandigd aan oud-minister Jan Pronk.

Gesprekken

De studenten kwamen er in gesprekken met vluchtelingen achter dat er veel praktische vragen leven. Verschillende opleidingen hebben meegedaan aan het boekje. Zo wordt er aandacht gegeven aan normen en waarden, relaties, verkeer en praktische zaken bij dokters- en tandartsafspraken. In 2016 won de projectgroep van het boek de publieksprijzen van de NHL-Awards en de Leeuwarder Courant.

Boekje

Het boekje met de naam 'Een boekje open over Nederlanders' is ontwikkeld volgens het X-honours-programma. Dat is een speciaal programma voor studenten die meer uit hun studieperiode willen halen. Ze werken aan uitdagende projecten en zoeken samenwerking met bedrijven die zoeken naar innovatieve en creatieve oplossingen.