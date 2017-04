De derde editie van de fotowedstrijd Kunstkring is populair bij amateurfotografen uit Noordoost-Fryslân en het Groninger Westerkwartier. De foto's moeten voldoen aan het thema 'Under my skin', onder mijn huid. Er zijn al tientallen foto's ingezonden, meedoen kan nog tot en met 5 mei.

De foto's worden beoordeeld door professionele fotografen, zij maken een selectie die in de Kunstweek van Achtkarspelen getoond worden aan het publiek. Die mogen de uiteindelijke winnaar aanwijzen.