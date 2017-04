Jumbo-supermarkten mogelijk leeg door stakingen

De kans bestaat dat de schappen van de Jumbo-supermarkten de komende tijd leeg raken, nu de rechter toestemming heeft gegeven voor stakingen in de distributiecentra. Er waren ook al stiptheidsacties bij de distributiecentra. Jumbo had een kort geding aangespannen tegen de vakbonden om de stakingen van de tafel te krijgen, maar daar ging de rechter niet in mee.

De vakbonden vinden dat de acties terecht zijn, omdat de onderhandelingen met Jumbo stuk waren gelopen. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 2,5 procent voor de 3.500 medewerkers. De supermarktketen kwam als reactie deze week met een loonsverhoging van 1,5 procent.

Jumbo gebruikt als argument dat er eerder afspraken zijn gemaakt met de vakbonden om wat te doen aan het verschil tussen de relatief hoge lonen bij Jumbo in vergelijking met andere bedrijven in de branche. De rechter ging mee in het oordeel van de vakbonden dat die afspraken niet bindend waren.

De advocaat van Jumbo denkt dat klanten de komende dagen de gevolgen van de acties al kunnen merken. De schade van de stipheidsacties was volgens het bedrijf tot donderdag al een half miljoen euro. Als de acties doorgaan, kan dat bedrag oplopen tot wel twee miljoen.