LIVE: Hoe gaat het met Aafke in finale Liet Internationaal?

Voor Aafke Zuidersma uit Twijzel wordt het een spannende avond, de 31-jarige zangeres staat in de finale van Liet Internationaal. Die songfestival is bedoeld voor muzikanten die zingen in een minderheidstaal; Aafke doet dat natuurlijk in het Fries. De finale is live te volgen via de onderstaande livestream.

Aafke is een van de acht die meedoet aan de finale die dit jaar gehouden wordt in Kautokeino, Noors Lapland. Met het lied 'Minsk fan wearde' is Aafke als zevende aan de beurt in de finale die begint vanaf 19.00 uur.

Is de livestream niet te zien? Klik dan hier.