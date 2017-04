De drukte neemt al toe voor The Passion van donderdagavond. Veel toegangswegen naar het Wilhelminaplein in Leeuwarden zijn met grote zwarte schermen afgezet en mensen worden via een aantal ingangen op het plein toegelaten. Bezoekers moeten er hun tassen laten controleren door de beveiliging, voordat ze het plein op mogen.

Parkeergarage Zaailand is niet meer bereikbaar voor het autoverkeer, al kunnen geparkeerde auto's de garage wel verlaten.