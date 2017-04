Kinderen herdenken slachtoffers Tweede Wereldoorlog

In Feanwâlden zijn donderdagochtend de dorpsbewoners herdacht die in de Tweede Wereldoorlog slachtoffer zijn geworden van het oorlogsgeweld. Het is deze dagen 72 jaar geleden dat Fryslân werd bevrijd van de Duitsers. De groepen zeven van de basisscholen De Frissel en de Dokter Theun de Vriesschool uit Feanwâlden legden donderdag een krans bij het oorlogsmonument in het dorp.

Naast de Tweede Wereldoorlog wordt op school ook stilgestaan bij de situatie in de wereld van nu en hoe gelukkig ze zijn dat ze in Nederland wonen.