Vanavond om half negen is het zover. Dan begint het paas-spektakel The Passion op het Zaailand in Leeuwarden. Hierin wordt het lijdensverhaal van Jezus op muzikale wijze verteld.

Via deze liveblog volg je de hele middag en avond The Passion en bijzonderheden van minuut tot minuut. Bekijk ook wat er gezegd wordt op de sociale media.