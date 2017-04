Pronkstukken andere musea in VR bekijken Museum Heerenveen

Bezoekers van Museum Heerenveen kunnen ook de pronkstukken van veel andere musea bekijken. Dat kan met een virtual reality-bril. Daarmee bekijk je de museumstukken alsof je in het museum van jouw eigen keuze bent.

Het virtuele museum is het initiatief van de vierhonderd musea. Ze hebben met elkaar een overkoepelende tentoonstelling opgezet, omdat het onmogelijk is om alle objecten van alle musea te laten zien door de speciale bril. Het is voor het eerst in de wereld dat er zoveel musea samenwerken.