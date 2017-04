Op de A32 is donderdag bij Heerenveen rond half vijf een auto over de kop geslagen. Het ongeluk vond plaats op de rijbaan richting Steenwijk. De politie meldt op Twitter dat de inzittende gewond is geraakt en in de eigen auto vastzit. De brandweer, ambulances en de traumahelikopter zijn onderweg. In de tussentijd ontstaat er een file. Rijkswaterstaat regelt een omleiding voor het verkeer.

Het opruimen van het over de kop geslagen busje bij Heerenveen (#A32) gaat nog een uur duren. Nu 5 km file vanuit Leeuwarden. — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) April 13, 2017

Situaasje it Hearrenfean, troch ûngemak op #A32 ek oerlêst foar it ferkear op de #A7 beide kanten op. @OmropFryslan pic.twitter.com/XWAVHUK1Go — Aise van Beets (@AisevanBeets) April 13, 2017