Solar Voyager op reis naar Antarctica

In Amsterdam wordt gebouwd aan een speciale auto die vanaf september naar hartje Antarctica rijdt. De Solar Voyager wordt gemaakt van afvalmateriaal als voorbeeld van een circulaire economie en wordt aangedreven door zonnepanelen. Hij wordt gemaakt en bestuurd door avonturier Wilco van Rooijen en milieuondernemer en pionier Edwin ter Velde. De auto moet over twee weken klaar zijn.

Klipper

​Fryslân speelt een grote rol in het hele project. In Leeuwarden wordt de auto getest. De reis begint en eindigt in Harlingen. In september gaat de auto vanuit de haven van Harlingen op een klipper naar de Zuidpool. Medio december begint het avontuur. Het is dan zomer op Antarctica, maar het weer blijft onvoorspelbaar en de tocht is gevaarlijk. Het contact met de auto komt vanuit een communicatiecentrum in Leeuwarden tot stand.

Fossielvrij

Edwin ter Velde wil met het project bereiken dat er meer wordt overgestapt op groene energie. "We hebben al genoeg gepraat en gedebatteerd, maar groen moet je doen!" Als alles goed gaat doet de Solar Voyager volgend jaar mee aan aan het evenement Fossylfrij Fryslân.