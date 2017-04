Baanwielrenner Wim Stroetinga uit Oldeberkoop is op de WK in Hongkong vierde geworden op het onderdeel scratch. Stroetinga verschuilde zich tijdens de race lange tijd in het peloton en kwam niet eerder dan de laatste rondes op stoom. Dat was te laat.

De Pool Adrian Teklinski veroverde het goud, voor de Duitser Lucas Liss en de Brit Christopher Latham. Stroetinga viel bij andere WK's wel in de prijzen: in 2007 en 2008 behaalde hij zilver, in 2012 brons.