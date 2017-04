Bij zuivelfabriek Fonterra in Heerenveen heeft donderdag, net na het middaguur, een naar ongeluk plaatsgevonden. In het ketelhuis knapte een stoomleiding, waarna een van de medewerkers heet water over zich heen kreeg. Het slachtoffer is door het ambulance- en traumahelikopterpersoneel behandeld en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer er aan toe is. De arbeidsinspectie gaat de toedracht van het ongeluk onderzoeken.