Harlingers krijgen ontwerp fontein gauw te zien

Inwoners van Harlingen krijgen volgende week het ontwerp van de fontein te zien die de stad krijgt vanwege Culturele Hoofdstad. Dat zou al eerder gebeuren, maar werd uitgesteld omdat de gemeente het ontwerp eerst zelf wilde bekijken.

De fontein is ontworpen door keunstenaarsechtpaar Allora en Calzadilla. Ze zijn er zelf niet bij in Harlingen, maar vertellen via een Skypeverbinding over hun creatie. Met de presentatie van de fontein van Harlingen zijn nu alle elf ontwerpen bekend. Alle Friese elf steden krijgen vanwege Leeuwarden Culturele Hoofdstad een fontein.